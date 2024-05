(ANSA-AFP) - L'AIA, 07 MAG - L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha dichiarato che le informazioni ricevute sul presunto uso di armi chimiche in Ucraina non sono "sufficientemente fondate". L'Opac ha inoltre dichiarato di non aver ancora ricevuto una richiesta ufficiale per indagare su queste affermazioni, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di aver usato l'agente tossico cloropicrina contro le truppe ucraine. (ANSA-AFP).



