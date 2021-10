Usa, giudice sospende la legge sull'aborto del Texas

La legge sull'aborto del Texas, che vieta le interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana anche in caso di stupro e incesto, è stata temporaneamente bloccata da un giudice federale, in quella che è una vittoria preliminare per l'amministrazione Biden.

In base alla decisione del giudice distrettuale Robert Pitman, i medici - riportano i media americani - possono tornare a praticare l'aborto senza il timore di essere denunciati. L'amministrazione Biden era ricorsa contro la norma e la decisione di Pitman rappresenta una vittoria, anche se probabilmente temporanea.

Il Texas farà appello contro la decisione del giudice federale che ha bloccato temporaneamente la legge sull'aborto dello stato, la più stringente d'America.