Ucraina: amb. Azzarello, Lula ricordi che la guerra è un incubo

(ANSA) - SAN PAOLO, 27 MAG - L'ambasciatore italiano in Brasile, Francesco Azzarello, in un'intervista alla Globo, ribadisce la posizione di Roma, in linea con quella dell'Unione europea, di ferma condanna della Russia per l'invasione dell'Ucraina e chiede al governo brasiliano di non dimenticare che la guerra è un " incubo".

"La posizione dell'Italia è la posizione dell'Unione Europea, e la posizione dell'Ue è estremamente chiara: c'è una brutale aggressione militare, un'annessione illegale di territori ucraini, una violazione del diritto internazionale e altre questioni che sono indagate dal codice penale internazionale e da altri organismi. È una guerra che la stampa brasiliana ha seguito con grande attenzione prima e ora meno, il che è comprensibile, perché la stampa non può parlare tutti i giorni della stessa cosa. Ma è molto importante che l'opinione pubblica brasiliana e il Congresso brasiliano, così come il governo brasiliano, non dimentichino una situazione che è un incubo", afferma l'ambasciatore rispondendo su come l'Italia valuta la proposta di Lula di creare un gruppo di Paesi per aiutare a negoziare un accordo di pace tra Russia e Ucraina.

"Non commenterò la politica brasiliana - aggiunge poi - ma penso che il desiderio del presidente Lula di essere un membro attivo della comunità internazionale, con un sincero desiderio di facilitare la pace, sia molto importante. Tuttavia, dobbiamo vedere qual è il desiderio dell'Ucraina e anche della Russia".

