Morto il dodicenne colpito in un attentato a Gerusalemme

E' morto il dodicenne che era rimasto ferito in un attentato contro un autobus civile nella zona sud di Gerusalemme. Lo riferisce il The Times of Israel. Il ragazzino era stato ricoverato all'ospedale Hadassah Ein Kerem: era stato portato nel reparto traumatologico in condizioni critiche e i medici hanno dichiarato il decesso dopo intensi tentativi di salvarlo.

Il dodicenne era stato ferito durante una sparatoria: l'aggressore è riuscito a fuggire e sono in corso le sue ricerche da parte delle forze di polizia. L'Idf e le forze di sicurezza hanno circondato Betlemme e Hussan.

Protezione Civile: almeno 21 morti in un raid israeliano su Gaza

Almeno 21 persone, tra cui diversi bambini, sono rimaste uccise negli attacchi israeliani di oggi su Gaza. Lo riferisce la Protezione Civile. Il portavoce, Mahmud Basal, ha detto che i raid israeliani hanno preso di mira due case vicino al campo profughi di Nuseirat e a Gaza City. "Quindici morti, tra cui almeno 6 bambini, e più di 17 feriti sono stati recuperati a seguito del bombardamento israeliano" di un edificio che ospitava sfollati vicino a Nuseirat, ha detto. I corpi di altre 6 persone uccise in un bombardamento su un appartamento a Gaza City sono stati trasferiti in ospedale, insieme a diversi feriti, ha aggiunto.

Poche ore prima dei raid israeliani, a New York, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha chiesto a larghissima maggioranza un cessate il fuoco immediato e incondizionato nella Striscia di Gaza, un appello simbolico respinto da Israele e dagli Stati Uniti.

Da diverse settimane, l'esercito israeliano è impegnato in un'operazione nel nord della Striscia di Gaza, che sostiene sia finalizzata a impedire ai militanti del movimento islamista palestinese Hamas di raggrupparsi. Martedì sera, almeno 22 persone, tra cui donne e bambini, sono rimaste uccise in un altro attacco israeliano nel nord della Striscia di Gaza, secondo la Protezione Civile.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA