Expo 2030: Di Santo in Messico per candidatura di Roma

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 17 MAG - E' iniziata a Città del Messico la missione dell'ex sottosegretario agli Esteri Donato Di Santo che, nella sua veste di 'ambasciatore speciale per i Paesi dell'America latina', avrà vari incontri per promuovere la candidatura di Roma per l'Expo del 2030.

Di Santo, - uno dei maggiori esperti in Italia della realtà latinoamericana - accompagnato dall'ambasciatore d'Italia in Messico Luigi De Chiara, presenterà nel corso di tre giorni la candidatura romana, proposta con il lemma 'Peoples and Territories: urban regeneration, inclusion and innovation', ad un selezionato gruppo di politici, alti dirigenti ed influenti esponenti del mondo imprenditoriale e della società civile messicana.

Gli incontri principali, indica un comunicato, saranno presso il ministero degli Affari Esteri, con la sottosegretaria Martha Delgado e i funzionari competenti per Expo, nonché con il sottosegretario per l'Amrica latina ed i Caraibi, Maximiliano Reyes Zuniga.

Di Santo avrà inoltre contatti con Pablo Raphael de la Madrid, direttore generale per la Promozione e i Festival culturali, con Alicia Barcena - già segreteria esecutiva della Cepal e prossima direttrice dell'Istituto Matias Romero - e con i principali esponenti del Sistema Italia in Messico: il direttore dell'Istituto di cultura Gianni Vinciguerra, il direttore dell'Ice, Gianluca Atena e il presidente della Camera di commercio, Lorenzo Vianello.

"Il Messico è un Paese con cui l'Italia ha una particolare affinità culturale, oltreché un partner politico ed economico di primo piano", ha osservato Di Santo.

"Forte - ha aggiunto - è quindi il nostro auspicio di poterne acquisire il sostegno, anche in considerazione del nostro comune interesse per i temi della nostra Expo - la sostenibilità ambientale, economica e sociale urbana - che potremmo sviluppare insieme attraverso progettualità congiunte". Secondo l'ambasciatore Luigi De Chiara, infine, vi è un forte parallelismo storico tra Roma e Città del Messico, "due città con una lunga storia che hanno vissuto epoche di grande splendore e si sono sapute rigenerare e re-inventare nel corso dei secoli".

Dopo il Messico, si è infine appreso, Di Santo proseguirà la sua missione in Honduras. (ANSA).