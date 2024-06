Il tour di Taylor Swift potrebbe far slittare taglio tassi in Gb

Il tour di Taylor Swift a Londra potrebbe far slittare un taglio dei tassi di interesse da parte della Bank of England. La 'Swiftlation', ovvero l'inflazione causata dalla cantante, potrebbe infatti causare un posticipo della riduzione del costo del denaro attesa in settembre. Lo affermano gli analisti di TD Bank, secondo quanto riportato da Cnbc. "Anticipiamo un taglio in agosto, ma i dati dell'inflazione di quel mese potrebbero convincere la Bank of England a lasciarli invariati in settembre", spiegano gli analisti.

L'effetto Swift sull'economia è noto. A Edimburgo i concerti e le spese associate si sono tradotti in 98 milioni di dollari per l'economia locale. Barclays stima che il tour britannico potrebbe aggiungere un miliardo di sterline all'economia del paese.



