Created in Italy, a Giacarta le storie di fabbriche italiane

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - In occasione dell'Italian Design Day 2023, l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura a Giacarta presentano la mostra "Created In Italy - l'attitudine per l'impossibile. Storie di fabbriche italiane", che sarà aperta al pubblico dal 9 marzo al 6 aprile alla Galeri Nasional Indonesia.

La mostra intende presentare al pubblico un'immagine vivida dell'ingegno italiano attraverso numerose storie di individui e idee, per sottolineare le qualità e le caratteristiche della creatività e della sfaccettata produzione italiana. Tra queste spiccano l'ostinata ricerca della perfezione unita a un ormai ben noto spirito d'invenzione; la costante tensione per la sperimentazione che spinge a forzare i limiti della materia; il piacere per il prodotto ben fatto; la messa a punto degli strumenti per migliorare la vita delle persone; la passione per le cose belle e la vita vissuta a pieno; la generosità nell'accogliere le sfide, nel costruire "su misura" i prodotti, nel saper adattare processi e tecniche a questo scopo.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni (esclusi i festivi) dalle 10:00 alle 19:00 (ora locale), dal 9 marzo al 6 aprile 2023. Ingresso e registrazione gratuiti: Visita Galeri Nasional Indonesia (kemdikbud.go.id).

Inoltre, il 9 marzo 2023, presso la stessa galleria, l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di Giacarta organizzeranno anche un seminario alle ore 14:00 (ora locale) dal titolo: "La qualità che illumina. L'energia del design per le persone e per l'ambiente" tenuto dai designer italiani Assia Karaguiozova (testimone per l'Italian Design Day) e Odo Fioravanti (curatore della mostra "Created in Italy") e dall'artista indonesiana Patricia Untario. (ANSA).