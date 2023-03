Il presidente cinese Xi Jinpin è atterrato a Mosca

L'aereo su cui viaggia il presidente cinese Xi Jinping, è in atterrato a Mosca. Lo riporta Ria Novosti. La visita di Xi Jinping in Russia durerà dal 20 al 22 marzo. Sarà il primo viaggio all'estero di Xi Jinping da quando è stato rieletto per un terzo mandato come capo di stato.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha riferito che Xi e il presidente russo Vladimir Putin discuteranno del piano di pace cinese per l'Ucraina nel loro incontro previsto alle 16,30 ora locale (le 14.30 italiane). Gli Usa, ha aggounto Peskov, "impediscono anche una diminuzione delle ostilità" in Ucraina. "Il Dipartimento di Stato e il Consiglio per la sicurezza nazionale parlano apertamente e ufficialmente di questo".

Poche ore prima del loro incontro a Mosca, i presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, hanno pubblicato oggi editoriali paralleli sulla stampa del loro interlocutore - Putin sul Quotidiano del Popolo, Xi sulla Rossiyskaya Gazeta - per sottolineare la loro alleanza strategica e spiegare quello che Putin ha definito il "ruolo costruttivo" di Pechino nella "soluzione della crisi ucraina".

Putin ha detto che nutre "grandi speranze" sulla visita del presidente Xi Jinping a Mosca, la prima dal lancio della sua "operazione militare speciale", a febbraio 2022, contro l'Ucraina. "In relazione agli eventi che si stanno verificando in Ucraina, per comprendere la loro origine e le vere cause, accogliamo con favore la volontà della Cina di svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi", ha scritto il presidente russo, che è tornato a criticare aspramente Usa, Europa ed alleati, sostenendo che "la crisi in Ucraina, che è stata provocata e viene vigorosamente alimentata dall'Occidente: è la manifestazione più eclatante, ma non l'unica, del desiderio di mantenere il suo dominio internazionale e preservare l'ordine mondiale unipolare".

L'Occidente, ha spiegato, vuole frenare Russia e Cina, "lavorando costantemente per dividere lo spazio eurasiatico comune in una rete di club esclusivi". Anche i blocchi militari, secondo Putin, "sarebbero serviti a contenere lo sviluppo dei nostri Paesi. Ma questo non funzionerà". Nel suo lungo articolo, il capo del Cremlino ha anche elencato le crescenti aree di collaborazione economica, tra cui la vendita di energia, la costruzione di centrali nucleari da parte della Russia in Cina e progetti industriali e agricoli, assicurando che la quota di accordi in valute nazionali nel commercio bilaterale è in aumento.

L'articolo di Xi, più incentrato sulla guerra in Ucraina, punta a trovare un equilibrio difficile tra l'appello alla pace e l'evitare le critiche aperte alla

Russia. Pechino ha negato le accuse di Stati Uniti e Nato secondo cui sta considerando la fornitura di armi per aiutare l'aggressione di Mosca a Kiev, che Putin continua a insistere come "alimentata dall'Occidente". Il piano di pace della Cina, che prevede il rispetto della "sovranità di tutti i Paesi" e la fine di eventuali sanzioni, è "costruttivo" e promuove una "soluzione politica", ha affermato Xi, per il quale "i problemi complessi non hanno soluzioni semplici". Ma la fine della guerra garantirebbe "la stabilità della produzione globale e delle catene di approvvigionamento".

E la soluzione si può trovare "se tutti sono guidati dal concetto di sicurezza comune, globale, congiunta e sostenibile, e continuano il dialogo e le consultazioni in modo paritario, prudente e pragmatico", ha scritto ancora Xi, riepilogando la posizione di Pechino sulla vicenda. Il partenariato economico è una "priorità" per Cina e Russia, ha aggiunto ancora il presidente cinese, assicurando che le parti puntano a "una partnership omnicomprensiva", efficace in un mondo minacciato da "atti di egemonia, di dispotismo e di bullismo".

Russia e Cina stanno combattendo "minacce comuni", ha osservato Putin, mentre il loro rapporto diventa "costantemente più forte" ed è al "livello più alto della loro storia". La visita di Xi, ha detto, costituisce un "evento storico" che "riafferma la natura speciale del partenariato Russia-Cina". Il presidente russo descrive quindi Xi un "buon vecchio amico" con il quale "abbiamo raggiunto un livello di fiducia senza precedenti nel nostro dialogo politico, la nostra cooperazione strategica è diventata di natura veramente globale ed è alle porte di una nuova era".

In Russia da oggi a mercoledì, il presidente Xi Jinping rafforzerà i suoi rapporti con Putin, partner sempre più dipendente da Pechino ma anche sempre più imprevedibile. "Una missione per la pace", l'ha presentata venerdì il ministero degli Esteri cinese, collegandola alla guerra di Mosca contro l'Ucraina. Forte dell'inedito terzo mandato consecutivo appena ricevuto alla presidenza della Repubblica popolare dopo l'altrettanta storica terza segreteria di fila del Partito comunista di ottobre, Xi ha deciso di iniziare le visite all'estero del nuovo decennio da Mosca, proprio come fece 10 anni fa una volta conquistato il vertice istituzionale del Paese.

Il suo incontro con Putin sarà il 40/mo di persona, a sottolineare la continua importanza della sua intesa russa anche se il viaggio rischia di mettere a repentaglio altri obiettivi di politica estera, tra cui quelli di evitare che le relazioni della Cina con gli Stati Uniti sfuggano da ogni controllo e di tutelare i rapporti con Bruxelles con cui Pechino sta cercando di far avanzare ulteriormente la cooperazione economica e commerciale. La Cina ha ancora bisogno dell'accesso ai mercati, alla tecnologia e al capitale occidentali per ritornare ad una crescita robusta, la vera fonte di legittimità del Pcc. Il Cremlino, invece, è sempre più dipendente dal Dragone per l'acquisto di petrolio e gas di fronte alle sanzioni occidentali, ma rivendica la sua capacità di manovra.

"Proprio prima dell'inizio della visita di Stato di Xi, Putin ha fatto il suo primo viaggio nella città ucraina occupata di Mariupol, più che simbolica per l'invasione russa, in un altro apparente tentativo di segnalare che ha il sostegno di Pechino", ha notato con l'ANSA una fonte diplomatica. Tuttavia, piuttosto che spingere Putin a ritirarsi dall'Ucraina, Xi - per alcuni osservatori - userà l'incontro con il presidente russo per sviluppare il partenariato strategico bilaterale. Al fine di rafforzare l'immagine di parte neutrale interessata alla pace, Xi dovrebbe poi parlare in modalità virtuale con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, probabilmente dopo il suo viaggio a Mosca, ha riportato nei giorni scorsi il Wall Street Journal.

La Casa Bianca si prepara alla visita in una posizione attendista: "Vedremo cosa emergerà da questo meeting", afferma il portavoce della Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ma se emergerà la richiesta di una tregua in Ucraina sarà "inaccettabile" perché significherebbe "ratificare le conquiste fatte fino a oggi dalla Russia" e "concedere più tempo a Putin". Da quando Mosca ha attaccato l'Ucraina oltre un anno fa, Pechino ha evitato qualsiasi condanna mantenendo una posizione ambigua. Qualsiasi presa di distanza significativa da Mosca avrebbe un contraccolpo che la Cina non può permettersi: è possibile che la leadership comunista stia cercando un migliore equilibrio tra il duplice obiettivo di raggiungere la stabilità nelle relazioni con l'Europa e garantire che la Russia non perda la guerra, rimanendo allineata con la Cina, essenziale per i piani di Xi sui nuovi assetti mondiali a danno degli Usa. "Xi si rifiuterà di mettere il suo nome su qualsiasi cosa possa causare un contraccolpo economico all'Occidente", ha aggiunto la fonte diplomatica. Mentre Hu Xijin, ex direttore del Global Times, tabloid nazionalista del Quotidiano del Popolo, ha osservato che "gli Usa forniscono la ragione e l'energia per continuare la guerra ucraina". Invece, la Cina "fornisce la razionalità e la speranza per porvi fine", ha scritto Hu su Twitter.