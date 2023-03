Sette portate per la cena tra Putin e Xi al Cremlino

Menù ricco e raffinato, composto da ben 7 portate, per la cena tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping nella quale i due leader hanno continuato a discutere i dossier dell'incontro. Come scrive dettagliatamente la Tass, il menu prevede sette piatti: si parte con un antipasto a base di frutti di mare dell'Estremo Oriente, poi frittelle con quaglie e funghi, una zuppa di pesce storione con contorno di torta e sorbetto di melograno.



Il piatto principale consiste in carne di cervo con salsa di ciliegie o nelma (salmone bianco siberiano) del fiume Pechora con verdure. Il pasto si conclude con la Pavlova, una torta di meringa e panna, come dessert.



Per accompagnare il pasto sono stati scelti due vini della cantina russa Divnomorskoye Estate, annata 2020: l'East Slope e il West Slope.