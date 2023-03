Xi Jinping a Mosca, il film della giornata

15:20 - "Se vai a Mosca e ti siedi per tre giorni allo stesso tavolo del presidente Putin e ascolti il suo punto di vista su una guerra che ha iniziato e che potrebbe finire oggi, dovresti come minimo alzare il telefono e parlare anche con il presidente Zelensky per avere il suo punto di vista", ha detto alla Cnn il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby, assicurando che la Casa Bianca sta seguendo l'incontro a Mosca fra Xi e Vladimir Putin "molto, molto da vicino".

14:57 - Il presidente cinese Xi Jinping ha definito nell'incontro al Cremlino il presidente russo Putin "un caro amico". "I nostri paesi devono avere stretti rapporti", ha affermato Xi, come riporta Ria Novosti.

14:50 - "Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a quello cinese Xi Jinping all'inizio del loro incontro al Cremlino.

14:48 - "Sono convinto che sotto la sua dirigenza la Cina farà ulteriori passi nel suo sviluppo e raggiungerà gli obiettivi posti. E' simbolico che 10 anni fa ci siamo incontrati qui come prima visita in veste di Capo di Stato cinese, da allora ci sono stati sostanziali passi avanti nello sviluppo delle nostre relazioni". Sono le prime parole del presidente russo Vladimir Putin nel suo incontro con il presidente cinese Xi.

14:41 - E' cominciato al Cremlino un incontro informale faccia a faccia tra i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping. Lo rende noto l'agenzia Ria Novosti. I colloqui continueranno durante una cena di lavoro.

13:52 - Se la Cina lancera' un appello per un cessate il fuoco durante la visita di Xi a Mosca, Kiev dovrebbe respingerlo, "cosa che faremo anche noi", perche' "fondamentalmente ratificherebbe cio' che (i russi) sono stati in grado di conquistare dentro l'Ucraina e darebbe loro tempo e modo di prepararsi": lo ha ribadito alla Cnn il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

13:10 - L'Ucraina chiede a Xi di "usare la sua influenza" sul presidente russo Vladimir Putin per fermare la guerra. "L'Ucraina sta seguendo da vicino la visita del Presidente cinese in Russia. Ci aspettiamo che Pechino usi la sua influenza su Mosca per farle porre fine alla guerra aggressiva contro l'Ucraina", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko in un commento inviato all'AFP.

11:49 - "Sono fiducioso che la visita sarà fruttuosa e darà nuovo impulso allo sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Russia di partenariato globale e cooperazione strategica in una nuova era". Lo afferma il presidente cinese Xi Jinping, come riporta la Tass.

11:45 - Il presidente cinese Xi Jinping ha detto che durante la sua visita a Mosca sarà varato un piano "per lo sviluppo dell'interazione strategica e la cooperazione pratica" con la Russia. Lo riferisce Ria Novosti.

11:41 - "La Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al sul arrivo a Mosca, citato dall'agenzia Ria Novosti.

10:29 - L'incontro oggi a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping dovrebbe cominciare alle 16.30 ora locale (le 14.30 ora italiana). Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti.

10:21 - Il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin discuteranno del piano di pace cinese per l'Ucraina nel loro incontro previsto nel pomeriggio. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass.

10:20 - Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Mosca. Oggi pomeriggio avrà un primo incontro faccia a faccia con quello russo Vladimir Putin. Domani sono in programma colloqui allargati alle due delegazioni.