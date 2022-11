Istanbul, sarà espulsa l'italiana arrestata

Dalila Procopio, la 25enne italiana fermata venerdì a Istanbul durante un corteo femminista non autorizzato, sarà espulsa dalla Turchia. Lo rende noto l'associazione Mor Dayanisma facendo sapere che per lei è stato emesso anche un divieto di rientro in Turchia. Dopo essere stata portata in una caserma di polizia assieme a un centinaio di attiviste che partecipavano alla dimostrazione per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, vietata dalla prefettura, la giovane è stata trasferita in un centro di rimpatrio.