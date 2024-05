Messico, Sheinbaum spiega il suo piano per la sicurezza

La candidata della coalizione di governo alla presidenza del Messico, Claudia Sheinbaum — in testa ai sondaggi 11 giorni prima delle elezioni - ha spiegato in un articolo pubblicato da The Economist il piano che intende mettere in atto per affrontare la violenza e l'insicurezza nel Paese.

La portabandiera del Movimento di Rigenerazione Nazionale, del Partido del Trabajo e del Partito Verde Ecologista afferma nel testo che come sindaca di Città del Messico è riuscita ad abbassare del 51% la media giornaliera degli omicidi intenzionali nella capitale.

La strategia attuata, spiega, sarà replicata a livello federale e si basa sull'affrontare le cause dell'insicurezza attraverso l'attuazione di programmi sociali, la professionalizzazione degli agenti di polizia e il rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni preposte all'ordine pubblico.

"Questo è l'approccio alla sicurezza che porterà risultati in tutto il Messico: un approccio che enfatizza la costruzione della pace, affronta le cause profonde della violenza, dell'abbandono sociale, della vulnerabilità e sradica l'impunità", ha aggiunto.



