Lascia il premier dell'Australia Occidentale, 'sono esausto'

Il popolare premier dell'Australia Occidentale, il laburista Mark McGowan, ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dalla politica, spiegando di essere "esausto" durante una conferenza stampa annunciata con appena 45 minuti di preavviso. "La verità è che sono stanco, estremamente stanco, in effetti sono esausto", ha detto il 55enne McGowan, che era stato eletto con larga maggioranza nel 2017 alla guido dello Stato più grande e più ricco di minerali dell'Australia.

Il politico era stato rieletto per un secondo mandato nel 2021, conquistando 52 dei 59 seggi nella Camera bassa, e aveva moltiplicato i consensi con la sua decisione di chiudere completamente i confini dello Stato nel pieno della pandemia di Covid riducendo drasticamente i contagi. Lo stress, le notti insonni e le polemiche politiche hanno preso il sopravvento, ha spiegato ai media, aggiungendo di non avere più "l'energia o la spinta" per guidare il partito alle prossime elezioni statali del marzo 2025. McGowan presenterà le sue dimissioni dalla carica e dal Parlamento entro la fine della settimana. "Mi prenderò una pausa per qualche tempo. Una volta che mi sarò riposato e mi sarò ripreso, cercherò qualcosa da fare", ha aggiunto.