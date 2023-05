Nella notte nuovi attacchi con droni sulla regione russa di Belgorod

"La notte non è stata del tutto tranquilla. Ci sono stati numerosi attacchi di droni. La maggior parte dei sistemi di difesa aerea ha retto, ma ci sono danni a Belgorod: auto, case private, edifici", lo ha riferito il governatore della regione russa di Belgorod Vyacheslav Gladkov su Telegram.

Le forze di Mosca non sono pronte a resistere alle incursioni nella regione russa di Belgorod da parte di gruppi anti-governativi che combattono al fianco dell'Ucraina: lo ha detto il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, in un'intervista al blogger filo-Cremlino Konstantin Dolgov, come riporta il Kyiv Independent. "I gruppi del Corpo dei Volontari russi stanno entrando senza vergogna nella regione di Belgorod", ha affermato Prigozhin: le forze armate russe "non sono assolutamente pronte a resistere", ha aggiunto.

Prigozhin ritiene inoltre che l'Ucraina abbia attualmente uno degli eserciti più forti del mondo. Gli ucraini, ha spiegato, sono "altamente organizzati, altamente addestrati, la loro intelligence è ai massimi livelli e possono operare con uguale successo con qualsiasi sistema militare, compresi quelli sovietici e della Nato".

Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino Oleksiy Danilov ha parlato in tv di nuove azioni in tre regioni russe, dopo quelle che Mosca ha definito operazioni di sabotatori nella regione di Belgorod: "Ci saranno dei passi avanti in altre regioni di confine della Russia finché il regime criminale di Putin non porrà fine alla sua guerra contro l'Ucraina. I russi non si sentiranno al sicuro in nessun angolo della Federazione", ha detto, come riporta Unian. "Bryansk, Kursk, Voronezh e altre regioni non possono essere sicure, dato il numero di cittadini russi che sono contro il regime", ha aggiunto Danilov.