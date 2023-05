Putin: 'Cresce l'instabilità globale, ma non è colpa nostra'

"Cresce l'instabilità globale, i vecchi focolai di tensione si espandono e ne emergono di nuovi in varie regioni". Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin, secondo la Tass, sostenendo che "la crisi energetica e alimentare è provocata dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali".

La Russia ha a cuore i suoi legami di amicizia con molti Paesi ed è intenzionata a promuovere queste relazioni: lo ha detto oggi il presidente russo, Vladimir Putin, in occasione dell'11mo incontro internazionale degli Alti rappresentanti per le questioni di sicurezza. Lo riporta la Tass. "Apprezziamo il fatto che la Russia ha numerosi alleati e partner in tutte le regioni e i continenti. Abbiamo sinceramente a cuore i legami storicamente forti, amichevoli e di vera fiducia con i Paesi asiatici, africani e latinoamericani. E continueremo a promuoverli", ha aggiunto.