Pechino conferma il sostegno alla Russia sugli 'interessi fondamentali'

La Cina intende continuare la cooperazione con la Russia per "un fermo sostegno reciproco riguardo gli interessi fondamentali di entrambe le parti". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping ricevendo a Pechino il primo ministro russo Mikhail Mishustin. Lo riferisce la televisione cinese ripresa dall'agenzia russa Ria Novosti.

Cina e Russia devono "continuare a sfruttare il potenziale, migliorare il livello di cooperazione economica, commerciale e di investimento, rafforzare i sistemi e i meccanismi di cooperazione bilaterale, consolidare ed espandere i fondamenti della cooperazione in materia di energia e connettività per creare nuovi punti di crescita". Il presidente cinese, incontrando il premier russo Mishustin, ha detto - secondo la Cctv - di ritenere "necessario continuare ad espandere gli scambi interpersonali e culturali. Consolidare e sviluppare bene le relazioni non è solo l'aspirazione dei popoli, ma anche la tendenza dei tempi".

Da parte sua, riportano i media internazionali, il premier premier cinese Li Qiang ha detto al suo omologo russo che la Cina è disposta a lavorare con la Russia per promuovere la cooperazione pragmatica tra i due Paesi in vari campi e portarla a un "nuovo livello". La cooperazione pragmatica tra Cina e Russia ha mostrato un "buon" trend di sviluppo e anche la scala degli investimenti tra i due Paesi è in continuo miglioramento, ha aggiunto Li.

E incontrando il presidente cinese Xi, il primo ministro russo ha osservato che Mosca e Pechino "stanno resistendo insieme ai tentativi dell'Occidente collettivo di mantenere un dominio globale, di usare sanzioni illegali e imporre la sua volontà agli Stati indipendenti". "Sono fiducioso - ha aggiunto Mishustin, citato dall'agenzia Interfax - che la Russia e la Cina daranno una risposta risoluta a queste pericolose aspirazioni e creeranno condizioni favorevoli per un sicuro progresso".