Ucraina: Gb, missili Storm Shadow sono già stati usati

I missili a lungo raggio Storm Shadow forniti dal Regno Unito all'Ucraina sono già stati usati in combattimento. Lo ha affermato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace durante una conferenza stampa. "Tutto quello che posso dire è che sono stati utilizzati da quando abbiamo annunciato il dispiegamento in Ucraina, ma non entrerò in ulteriori dettagli", ha detto Wallace. (ANSA).