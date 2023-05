Kiev, 'siamo avanzati di 2 km nella periferia di Bakhmut'

Svolta nella periferia occidentale di Bakhmut: la terza brigata d'assalto è avanzata di 2.000 metri di larghezza e 700 metri di profondità, 50 soldati russi sono stati uccisi e 4 sono stati fatti prigionieri. "E' stata effettuata un'operazione offensiva alla periferia occidentale di Bakhmut, creando una testa di ponte per un'ulteriore controffensiva", annuncia la terza brigata separata, come riportano i media ucraini, annunciando che sono stati distrutti diversi magazzini di armi russe.

Poche ore prima, il rappresentante del gruppo orientale delle forze armate ucraine Sergey Cherevaty aveva riferito che le forze ucraine continuano l'avanzata in direzione di Bakhmut e hanno ucciso in battaglia 130 russi e catturati 4. "Bakhmut rimane l'epicentro delle ostilità nell'Ucraina orientale. Durante i combattimenti, le nostre unità, nonostante non vi sia alcun vantaggio in termini di personale, proiettili e attrezzature, continuano ad avanzare sui fianchi", ha sottolinato Cherevaty.

Da parte sua Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo mercenario russo Wagner, ha accusato le unità regolari dell'esercito russo di essersi ritirate a 570 metri a nord della città ucraina orientale di Bakhmut, lasciando scoperti i fianchi dei suoi stessi combattenti. "Sfortunatamente, unità del ministero della Difesa russo si sono ritirate fino a 570 metri a nord di Bakhmut, esponendo i nostri fianchi", ha detto Prigozhin in un messaggio vocale. "Faccio appello ai vertici del ministero della Difesa pubblicamente, perché le mie lettere non vengono lette", ha detto Prigozhin.

"I combattenti della Wagner a Bakhmut avanzano fiduciosi, ma il nemico continua a non scappare, continua a inviare rinforzi. Le condizioni nei quartieri occidentali di Bakhmut sono molto difficili. La maggior parte delle case è completamente distrutta, per questo motivo è molto pericoloso muoversi sotto il fuoco dell'artiglieria e dei mortai ucraini che non smettono di sparare. Anche gli elicotteri nemici appaiono spesso nel cielo. Ma la cattura della città non sarà il punto finale del fronte di Bakhmut. Il nemico continua a premere sui fianchi e si prepara a difendere Krasny e Khromovo", scrive su Telegram uno dei gruppi di assalto della milizia Wagner, commentando la situazione dei combattimenti.

E l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), nel suo rapporto quotidiano sull'andamento del conflitto in Ucraina, segnala che nonostante la natura limitata dei contrattacchi delle forze ucraine, le truppe russe stanno perdendo l'iniziativa nell'area di Bakhmut. Il rapporto afferma che funzionari russi e ucraini hanno riconosciuto ieri che le forze di Kiev continuano a sferrare contrattacchi limitati nella zona della città contesa. In particolare, la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, ha affermato che le truppe ucraine stanno avanzando in direzioni non specificate sui fianchi di Bakhmut.

Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue truppe aviotrasportate hanno fatto pochi progressi, ma ha riconosciuto i continui contrattacchi ucraini sui fianchi di Bakhmut vicino a Bohdanivka (5 km a nord-ovest di Bakhmut) e Ivanivske (6 km a ovest di

Bakhmut). Inoltree, un influente blogger militare, riporta inoltre il centro studi, si è lamentato del fatto che le truppe russe devono ora rispondere alle azioni ucraine, sottintendendo che i soldati di Mosca stanno perdendo l'iniziativa nella zona di Bakhmut, nonostante la natura limitata dei contrattacchi ucraini nell'area.