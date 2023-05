Kiev, Nato divisa su percorso politico adesione Ucraina

La discussione sul percorso politico di adesione dell'Ucraina nella Nato "è polarizzata" all'interno dell'Alleanza. Lo ha dichiarato Olga Stefanishyna, vice primo ministro per l'integrazione europea ed euro-atlantica dell'Ucraina.

"C'è consenso sul fatto che abbiamo completato il lavoro dal punto di vista dell'assistenza pratica, ma non c'è desiderio di discutere la prospettiva politica dell'adesione dell'Ucraina all'Alleanza. Comprendiamo che probabilmente parlare di adesione piena in questo periodo di guerra" non rientra nella prospettiva del summit di Vilnius, "ma per noi è di importanza fondamentale che l'Ucraina abbia un invito politico ad aderire alla Nato.

Finché le condizioni non permetteranno l'ingresso, identificheremo le modalità in cui l'Ucraina possa diventare un membro dell'Alleanza, ma non siamo disposti a sentire parole ancora senza azioni". (ANSA).