Ministri G7, chi aiuta Mosca pagherà prezzo pesante

I ministri degli esteri del G7 hanno promesso che i paesi che forniscono assistenza alla Russia per la guerra in Ucraina pagheranno "un prezzo pesante". E' quanto si legge in una dichiarazione rilasciata al termine di due giorni di colloqui in Giappone.

Gli alti diplomatici hanno anche annunciato di voler rafforzare l'applicazione delle sanzioni già prese nei confronti della Russia e considerano "inaccettabile" l'annuncio da parte di Mosca dell'intenzione di inviare armi nucleari alla Bielorussia. Inoltre i ministri degli Esteri del G7 hanno esortato la Corea del Nord ad “astenersi” da qualsiasi ulteriore test nucleare o lancio di missili balistici altrimenti dovrà affrontare una risposta “robusta”. Infine su Taiwan i diplomatici del G7 insistono sul fatto che "non vi è alcun cambiamento nelle posizioni di base, comprese le politiche dichiarate della 'Unica Cina'", ma si oppongono "alle attività di militarizzazione" di Pechino nel mar Cinese meridionale.