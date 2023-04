Il Brasile respinge le critiche Usa e difende i legami con Mosca

Scontro fra Usa e Brasile sulle relazioni con Mosca e Pechino. Con il suo ministro degli Esteri, Mauro Vieira, Brasilia ha rimandato al mittente le accuse di Washington secondo cui il paese sudamericano sta "facendo eco alla propaganda russa" sul conflitto in Ucraina.

"Non so come o perché (il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca) sia giunto a questa conclusione. Ma non sono d'accordo in alcun modo", ha detto Vieira ai giornalisti a Brasilia, dove il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

La Casa Bianca aveva aspramente criticato ieri il Brasile dopo che il presidente Luiz Inacio Lula da Silva aveva dichiarato durante un viaggio in Cina che gli Stati Uniti stanno incoraggiando la guerra in Ucraina. "In questo caso, il Brasile sta ripetendo a pappagallo la propaganda russa e cinese senza guardare ai fatti", aveva detto ai giornalisti il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby.

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha annunciato che il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, arriverà oggi a Caracas per fare il punto sulla cooperazione strategica tra i due Paesi. Lavrov arriverà a Caracas dal Brasile nell'ambito di un viaggio di lavoro che durerà fino al 21 aprile in America Latina, che lo porterà anche in Nicaragua e a Cuba.