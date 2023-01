Spiegel: "Berlino ha deciso di inviare i Leopard a Kiev"

"La decisione è presa", la Germania manderà i Leopard in Ucraina. Lo scrive der Spiegel. Secondo il magazine tedesco, Berlino sarebbe pronta a consegnare "almeno una compagnia" di Leopard.

La Polonia aveva fatto richiesta formale a Berlino per l'autorizzazione all'invio dei Leopard 2 all'Ucraina. Ieri il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki aveva annunciato che avrebbe chiesto il permesso di consegnare una parte dei suoi carri armati, dato che la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha lasciato intendere di voler concedere l'autorizzazione.

"I tedeschi hanno già ricevuto la nostra domanda", ha rivelato oggi il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak, rinnovando anche l'appello affinché la Germania si unisca alla coalizione degli Stati che vogliono in questo modo sostenere Kiev. L'11 gennaio scorso il presidente polacco Andrzej Duda ha annunciato a Leopoli l'intenzione della Polonia di offrire all'Ucraina dei tank Leopard, lanciando l'idea di una coalizione. Morawiecki ha più volte ripetuto di recente che il nullaosta tedesco per l'invio dei superpanzer fosse questione secondaria e che la Polonia ha intenzione comunque di inviarli. Secondo fonti di stampa locale, la Polonia ha attualmente 249 carri armati tedeschi Leopard e dispone anche di un moderno centro di addestramento dove il corso per usare Leopard dura circa 4-5 settimane.

Inoltre, Morawiecki ha detto in una conferenza stampa che la Polonia chiederà all'Unione Europea un risarcimento per il costo dei carri armati che vuole inviare all'Ucraina. "Faremo richiesta di rimborso all'Unione Europea, sarà un'altra prova di buona volontà", ha detto il premier polacco, aggiungendo che spera che ci sia una rapida risposta dalla Germania. "Spero che questa risposta dalla Germania arrivi presto, perché i tedeschi stanno ritardando, schivando, agendo in un modo che è difficile da capire", ha commentato.

Intanto il ministro tedesco della Difea, Boris Pistorius, ha detto da parte sua che "non c'è nessuna novità" riguardo all'invio dei Leopard 2 all'Ucraina, dopo un incontro con il segretario della Nato Jens Stoltenberg a Berlino. Pistorius ha sottolineato che "la Germania non è isolata" nella sua posizione, perché anche altri Paesi valutare attentamente la questione. Stoltenberg, da parte sua, si è detto "fiducioso che ci sarà presto una decisione" sulla questione da parte del governo tedesco, insistendo que "dobbiamo dare armi più forti

all'Ucraina" e "dobbiamo farlo velocemente". E Pistorius ha indicato che gli alleati disposti a consegnare carri armati Leopard a Kiev, possono iniziare a istruire i militari ucraini.

Da parte sua, il gruppo di armamenti tedesco Rheinmetall ha detto che potrebbe consegnare un totale di 139 carri armati Leopard di tipo 1 e di tipo 2. Un suo portavoce lo ha spiegato alla rete editoriale RND. "Abbiamo ancora 22 veicoli Leopard 2A4 che potremmo preparare per l'uso", ha detto, aggiungendoi che "la riparazione di questi veicoli richiederebbe quasi un anno. La consegna sarebbe possibile a fine 2023/inizio 2024. Ci sono anche 29 Leopard 2A4 che abbiamo in lavorazione e che avremo pronti entro aprile/maggio 2023". Il portavoce ha concluso appuntando che "dal Leopard 1 potremmo rendere disponibili 88 veicoli"

E il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha sottolineato che la fornitura dei carri armati Leopard all'Ucraina non porterà "niente di buono" e avrà inevitabilmente un impatto sulle relazioni future fra Russia e Germania. Ieri il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, ha ribadito la linea del suo governo negli ultimi giorni: dateci i tank. Ancora più esplicito, su Telegram, il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak: "Abbiamo bisogno di centinaia di carri armati, non di dieci o venti". Perché l'obiettivo è riprendersi tutti i territori occupati, Crimea inclusa.