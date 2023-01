Leopard, Abrams, Challenger: oltre 120 tank a Kiev

L'Ucraina riceverà i tanto desiderati carri armati occidentali per dare una svolta al conflitto in favore di Kiev. Secondo il tedesco Spiegel, con l'ok di Berlino gli alleati europei sono pronti a trasferire 80 carri armati Leopard 2, per formare due battaglioni di 40 panzer. Sono 12 i Paesi pronti a fornire i tank tedeschi secondo il giornale. I Leopard vanno ad aggiungersi ad una trentina di carri statunitensi Abrams e ai Challenger promessi dal governo britannico.

* STATI UNITI - Washington invierà 31 carri armati Abrams M1, "i tank più potenti del mondo" come li ha definiti Biden.

Non saranno presi dalle scorte ma saranno prodotti ex novo dalla General Dynamics Land Systems. Questo vuol dire che "ci vorranno mesi" affinché i tank arrivino a Kiev.

* GERMANIA - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato oggi al suo gabinetto l'invio di 14 Leopard 2A6 all'Ucraina (anche qui serviranno circa 3 mesi, ha annunciato il ministro della Difesa) e consentirà anche ad altri Paesi di fornire i carri armati di fabbricazione tedesca a Kiev.

* REGNO UNITO - Il governo britannico ha annunciato il 14 gennaio l'invio a Kiev di 14 dei suoi carri armati Challenger 2.

* POLONIA - Varsavia ha dichiarato di essere pronta a inviare fino a 14 dei suoi panzer Leopard 2. La Polonia è l'alleato europeo che più di tutti ha fatto pressioni su Berlino per l'ok all'invio dei tank all'Ucraina.

* NORVEGIA - Oslo ha confermato che invierà alcuni dei suoi Leopard. Secondo il quotidiano DN, il governo sta valutando di consegnare otto dei suoi 36 carri armati di fabbricazione tedesca.

* FINLANDIA - Il governo finlandese ha riferito che potrebbe donare un piccolo numero di Leopard 2 all'Ucraina se un gruppo più ampio di nazioni europee decidesse di farlo.

* PAESI BASSI - Secondo il primo ministro Mark Rutte, anche l'Olanda sta prendendo in considerazione la possibilità di mettere a disposizione dell'Ucraina 18 carri armati Leopard 2, attualmente affittati dalla Germania.

* SPAGNA - Madrid si è detta disponibile ad inviare Leopard in Ucraina, ma sempre "coordinandosi" con i suoi alleati europei. Inoltre, è disponibile a curare l'addestramento necessario per utilizzarli.

Secondo Abc News che cita un alto funzionario ucraino, anche la DANIMARCA sarebbe disposta a fornire alcuni dei suoi tank Leopard. E la SVEZIA non esclude il trasferimento in Ucraina in futuro dei carri armati Stridsvagn 122, una versione locale del Leopard 2. Infine, la FRANCIA non esclude la possibilità di inviare i suoi carri pesanti Leclerc, ma il governo di Emmanuel Macron non ancora ha preso una decisione in merito.