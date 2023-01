Mosca: simulazione elettronica del lancio di un missile ipersonico nell'Atlantico

La Marina militare russa ha effettuato un'esercitazione attraverso una simulazione elettronica nell'Oceano Atlantico con un missile ipersonico Tsirkon: lo ha reso noto questa mattina il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. Secondo i vertici dell'esercito, l'equipaggio della fregata Ammiraglio Gorshkov "si è esercitato a colpire con un missile ipersonico Tsirkon un obiettivo che simulava una nave da guerra nemica a una distanza di oltre 900 chilometri".

"L'equipaggio della fregata Ammiraglio Gorshkov, che opera nella parte occidentale dell'Oceano Atlantico, si è addestrato all'uso di un'arma missilistica ipersonica con il metodo della modellazione al computer", ha dichiarato il ministero.

"Coerentemente con l'ambiente di addestramento, la fregata Ammiraglio Gorshkov ha effettuato i preparativi per un attacco con un missile ipersonico Tsirkon su un bersaglio marittimo che imitava una nave nemica a una distanza di oltre 900 chilometri", prosegue il rapporto. "Nel nostro caso, il lancio elettronico e il funzionamento dell'intero equipaggio di combattimento della nave hanno confermato tutte le caratteristiche previste per questo sistema e dimostrate durante i test preliminari e le prove di stato", ha spiegato il comandante della fregata, Igor Krokhmal, in un video diffuso dal ministero della Difesa russo.

La fregata russa Ammiraglio Gorshkov, armata con missili ipersonici Tsirkon, sarà impegnata in un'esercitazione congiunta con navi da guerra cinesi e sudafricane a febbraio: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta Interfax. L'esercitazione si terrà al largo delle coste sudafricane.