Sparatoria Texas, Biden: Congresso trasformi il dolore in azione

Domenica Joe Biden e la first lady arriveranno a Uvalde, la cittadina del Texas dove si è compiuta la strage in cui sono morti 19 bambini e due maestre. Qui incontreranno le famiglie delle vittime. Il presidente degli Stati Uniti indosserà nuovamente i panni del 'consoler-in-chief' per "confortare le famiglie delle vittime e una comunità in stato di shock" dopo il massacro nella scuola elementare, come aveva fatto la scorsa settimana in seguito alla strage di un suprematista bianco in un supermercato di Buffalo, nello stato di New York. Un ennesimo viaggio di lutto e dolore, mentre crescono nel Paese le proteste contro le armi e la rabbia dei genitori degli alunni morti per la lentezza dell'intervento delle forze di sicurezza. "Il Congresso deve passare la legge sul controllo dei profili di chi vuole acquistare armi, vietare i fucili d'assalto e i mitra" ha scritto su Twitter il presidente Biden: "È tempo di trasformare questo dolore in azione". Ma come ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa, Biden "non vuole abolire il secondo emendamento. Biden non può risolvere il problema delle armi da solo, ha bisogno che il Congresso agisca "non vogliamo abolire il secondo emendamento", ha aggiunto.

Congress needs to pass universal background checks, ban assault weapons and high-capacity magazines, and confirm Steve Dettelbach as head of the ATF.



It’s time to turn this pain into action. — President Biden (@POTUS) May 26, 2022

ILPRESIDENTE BIDEN ATTESO A UVALDE

Il presidente degli Stati Uniti arriverà a Uvalde nel pieno della convention annuale nella città texana di Houston della National Rifle Association (Nra): la potente lobby delle armi che, finanziando i parlamentari (soprattutto repubblicani), blocca da anni ogni tentativo di riforma in materia. Una coincidenza temporale che evidenzierà un contrasto stridente in un Paese sempre più polarizzato: da un lato Biden con le famiglie delle vittime, dall'altro l'evento dei "patrioti" della Nra con la partecipazione oggi di Donald Trump, del senatore già candidato presidenziale Ted Cruz e del governatore del Texas Greg Abbott. Presenze che hanno indignato l'opposizione. "Sei un truffatore assoluto", ha accusato in aula il leader della maggioranza dem al Senato Chuck Schumer riferendosi ad Abbott e chiedendogli se chiederà ai suoi "amici del movimento Maga (quello del tycoon) e ai suoi compagni della Nra di mettere da parte la loro agenda e di pensare a qualcun altro oltre che a se stessi".

Agenzia ANSA Texas: Cruz liquida giornalista Sky news, stai facendo politica - Mondo Il senatore repubblicano Ted Cruz, uno dei più strenui oppositori di una stretta sulle armi, ha perso la pazienza con un giornalista di Sky news che gli chiedeva di spiegare perché le stragi come quella del Texas accadono solo negli Stati Uniti. (ANSA)

'ARMARE INSEGNANTI E GUARDIE DELLE SCUOLE'

Il governatore texano, attaccato mercoledì anche dal suo futuro sfidante dem Beto O'Rourke ("non stai facendo niente"), è finito nel mirino per aver promosso l'acquisto di armi e per aver firmato lo scorso anno una legge che ne liberalizza la detenzione in pubblico senza licenza, controlli o addestramento a soli 18 anni: come ha fatto il killer di Uvalde, quando per bere una birra ne servono 21. A suo avviso le restrizioni non servono, come dimostrerebbe il fatto che "ci sono più vittime di sparatorie nei weekend a Chicago che nelle scuole in Texas". La soluzione, per lui e gran parte dei repubblicani, è armare insegnanti e guardie delle scuole e rafforzare l'assistenza mentale per prevenire quelli che la Nra ha definito atti "di criminali isolati e disturbati". Paradossale però che per l'evento Nra saranno vietate le armi, a tutela di Trump, come chiesto dal Secret Service. Contro l'assemblea dalla lobby delle armi, cominciata giovedì al George R. Brown Convention Center, sono previste vivaci proteste destinate ad avere un'eco nel Paese, mentre il cantautore americano Don McLean ha annunciato che non canterà più alla convention Nra per rispetto delle vittime. Non ci sarà nemmeno il produttore di armi Daniel Defense, che ha fabbricato il fucile d'assalto usato da Salvador Ramos nel massacro.

MARCIA PER LA STRETTA DELLE ARMI

Il gruppo di attivisti per il controllo delle armi 'March for Our Lives' sta intanto pianificando per l'11 giugno manifestazioni in tutto il Paese e una nuova marcia nella capitale, dopo quella imponente di quattro anni fa per la strage nella scuola di Parkland, in Florida. "Nel 2018 avete marciato con noi per porre fine alla violenza armata - ha scritto l'organizzazione su Twitter -. Quattro anni dopo, stiamo marciando di nuovo". Un modo anche per premere sul Congresso, dove i dem sperano ancora in un compromesso per una stretta sulle armi su cui concorda la maggioranza degli americani (secondo i sondaggi). Ma i repubblicani appaiono irremovibili, a pochi mesi dalle elezioni di Midterm. Per loro la difesa ideologica del secondo emendamento della costituzione sul diritto all'autodifesa è un dovere quasi sacro, un credo assoluto, un requisito per preservare l'american way of life. Mentre per Biden e i dem "non è assoluto" o, per dirla col cardinale arcivescovo di Chicago Blase Cupich, "non è sceso dal Sinai".

In 2018 we marched for our lives after the shooting in Parkland. Since then 175k+ lives have been lost to gun violence.



Don’t accept empty words from “leaders” as we watch more kids die. March with us again on June 11th.https://t.co/HrGKJ7PkgG — March For Our Lives (@AMarch4OurLives) May 26, 2022

Ma, al di là delle generose donazioni della Nra, il diritto a portare le armi sembra ormai diventato un dogma in una società sempre più divisa e diffidente verso lo Stato, i propri vicini, i manifestanti: gli americani sono solo il 4% della popolazione mondiale ma hanno quasi metà delle armi registrate nel pianeta e lo scorso anno ne hanno acquistato circa 20 milioni, la seconda cifra più alta nella loro storia. Questo nonostante il crescente numero di sparatorie, che causano oltre 20 mila morti l'anno, senza contare i suicidi: un Paese che sta uccidendo se stesso.

Agenzia ANSA Strage in una scuola elementare a Uvalda in Texas, 21 morti - Mondo La violenta sparatoria è avvenuta alla Robb Elementary school di Uvalde, due giorni prima della fine dell'anno scolastico. Le vittime sono 19 bambini e due maestre, della stessa classe. L'omicida, Salvador Ramos, 18 anni, è stato ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti. Chi è il killer di Uvalde, i selfie con le armi e il messaggio prima della strage. La prima vittima del killer è stata la nonna, colpita alla testa (ANSA)

E le vittime spesso non si fermano alle persone coinvolte nelle stragi. Proprio ieri il marito di Irma Garcia, la maestra della scuola elementare di Uvalde, uccisa mentre faceva scudo col suo corpo ai piccoli allievi, è morto d'infarto, due giorni dopo la strage che e' costata la vita alla moglie e ad altri 19 bambini. Joe Garcia "e' morto per il dolore", hanno detto membri della famiglia.

Agenzia ANSA Texas: morto di dolore il marito della maestra eroina - Mondo Joe Garcia ha avuto un infarto dopo la strage costata la vita alla moglie (ANSA)

FAMIGLIE ACCUSANO GLI AGENTI

Oltre al dolore per la tragedia, si insinua anche il dubbio che qualcosa potesse essere fatto per evitare la morte delle 21 persone persone cinvolte nella strage. Perché è passata quasi un'ora dall'arrivo di Salvador Ramos nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, e la sua uccisione da parte degli agenti? Perché le squadre speciali non hanno fermato prima la carneficina? La polizia del Texas è chiamata a rispondere a molte domande, mentre cresce la rabbia dei genitori delle piccole vittime che accusano gli agenti di non aver agito con tempestività per fermare la furia omicida di Ramos. "Entrate! Entrate!", urlano disperati agli agenti i genitori accorsi fuori dalla scuola, nei video di quei momenti terribili ripresi da testimoni e abitanti. Una folla frustrata dall'inazione della polizia e terrorizzata da quello che poteva accadere. E mentre la strage di Uvalde ha ancora contorni poco chiari, fuori da un'altra scuola in Texas uno studente è stato arrestato con una pistola stile Ak-47 e un fucile AR-15, proprio come quello usato da Ramos per massacrare 19 bambini e due insegnanti.