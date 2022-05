Tv: luci e proiezioni, a Milano è sbarcata Stranger Things 4

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Una "strana atmosfera" sta pervadendo Milano. È in corso una vera e propria immersione nel mondo di Stranger Things: la serie tv Netflix arrivata alla quarta stagione è sbarcata in città.

Ieri sera migliaia di fan hanno assistito in piazza Duomo, su un maxischermo allestito sotto il Palazzo dell'Arengario, alla proiezione in anteprima del primo episodio della nuova stagione, online da questa mattina alle 9 sulla piattaforma.

Poco prima dell'inizio, è stato completamente illuminato Palazzo Carminati, davanti al Duomo. Sono state proiettate immagini delle scorse stagioni, con il countdown che è poi tornato a 'Milano 1986', l'anno in cui è ambientata la serie.

Giochi di luce e animazioni accompagnate dai boati del pubblico, specie quando la scritta rossa 'Stranger Things 4' ha illuminato la piazza poco prima dell'inizio della proiezione, anticipata da un video in cui gli attori della serie salutano Milano.

Acclamatissimi dai fan i personaggi di Undici (Millie Bobby Brown), Michael (Finn Wolfhard) e Max (Sadie Sink). Folla in tripudio anche quando la mamma di Will riceve una bambola con un messaggio dentro: "Hop (Jim Hopper, il capo della polizia di Hawkins, interpretato da David Harbour) è vivo". Tra gli ospiti della serata diversi influencer e il conduttore radiofonico Nicola Savino.

"Dicono che Hawkins sia maledetta. E forse non è l'unica città a esserlo", aveva scritto Netflix sui social per presentare la serata di Milano. La piattaforma aveva organizzato un evento in città nel 2019 anche per il ritorno della serie 'La Casa di Carta', quando era stato allestito un maxischermo in piazza Affari per la proiezione di due episodi, alla presenza di qualche attore protagonista. La quarta stagione di Stranger Things, a primo impatto, si presente come ancora più horror.

Uscirà in due parti: il primo volume - in 7 episodi - verrà distribuito il 27 maggio e il secondo volume - 2 episodi - il primo luglio. Stranger Things è tra le colonne portanti del catalogo Netflix, con cinque candidature ai Golden Globe e 41 candidature agli Emmy. Il 27 e il 28 maggio piazza Duomo continuerà ad animarsi con le atmosfere anni '80 che caratterizzano la serie. Perché "il Sottosopra non può più aspettare". (ANSA).