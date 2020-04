Coronavirus: oltre 100 mila morti in Europa, è il continente più colpito dalla pandemia

La pandemia di coronavirus ha provocato oltre centomila morti in Europa, secondo il conteggio della France Presse. Con un totale di 100.501 morti, l'Europa è il continente più colpito dalla pandemia, che ha ucciso in tutto il mondo 157.163 persone. L'Italia (23.227) e la Spagna (20.043) sono i paesi europei col maggior numero di vittime, seguiti dalla Francia (19.323) e dalla Gran Bretagna (15.464). Nel mondo, sempre secondo la Afp, sono 2.281.334 i casi di Covid-19 ufficialmente confermati.

Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che chiederà una ulteriore proroga del lockdown di 15 giorni, fino al 9 maggio, per contrastare la diffusione del coronavirus. In conferenza stampa Sanchez ha sottolineato che servono ulteriori sforzi per "entrare nella fase due del confinamento".