Simone, Fabio, Roberto: storie di impegno e resilienza

La storia del "Gabrielli" è una storia di comunità composta da tante storie individuali che possono essere raccontate in studio: c'è la storia di Simone che ha iniziato a partecipare ai laboratori come un semplice studente del liceo, diventato disabile a causa di un incidente ha continuato a fare teatro, trovando la forza di andare avanti. C'è la storia di Fabio, con una grave disabilità cognitiva a causa della quale praticamente non riusciva a parlare, grazie al teatro è diventato un maestro dell'improvvisazione: basta dirgli una parola e da lì Fabio riesce a inventare e a raccontare a tutti una storia. E c'è la storia di Roberto, la persona che da decenni dedica la sua vita al "Gabrielli". Era un infermiere ma nonostante questo sentiva di non riuscire ad essere veramente di aiuto. Grazie al teatro ha scoperto un modo nuovo di soccorrere chi ha bisogno: la risata, la poesia e la magia di fare teatro tutti insieme.

Oggi il Laboratorio Teatrale Integrato “Piero Gabrielli” svolge la sua attività che si esprime non solo negli spettacoli ma anche nel coordinamento dei laboratori decentrati, nell’organizzazione di corsi formativi per insegnanti, di corsi propedeutici per attori, registi, musicisti, scenotecnici, insegnanti e operatori della riabilitazione. Vengono organizzati, inoltre, incontri di diffusione dell’esperienza dei laboratori teatrali integrati con allievi delle scuole di Roma e provincia. Il Laboratorio ospita un centro di documentazione e videoteca sulle attività del “Piero Gabrielli” a partire dal 1995.