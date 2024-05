Lituania,addestratori occidentali potrebbero andare a Kiev

Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis, in un'intervista al Guardian, solleva la prospettiva di una coalizione ad hoc di Paesi occidentali che invii personale militare di addestramento in Ucraina con il sostegno della difesa aerea. Dichiarazioni che dimostrano come in alcune parti d' Europa c'è sostegno alla linea muscolare verso Mosca adottata da Macron. "Le truppe Nato addestravano gli ucraini in Ucraina prima della guerra da molti anni. Quindi tornare a questa tradizione potrebbe essere abbastanza fattibile", ha detto Landsbergis affermando che "potrebbe essere un primo passo nell'iniziativa di Macron".



