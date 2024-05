De Palo, creare un'Agenzia governativa per la natalità

"Creare un'agenzia per la Natalità"."Una struttura governativa" già adottata in Giappone "dotandola di strumenti e fondi". E' la proposta lanciata da Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, aprendo la IV edizione degli Stati Generali della Natalità in corso a Roma all'Auditorium della Conciliazione "Un'agenzia neutra che - ha spiegato - metta al centro politiche familiari impattanti condivise da tutte le forze politiche. Che crei un dialogo tra tutti i ministeri, in primis quelli dell'Economia, della Famiglia e del Lavoro, indispensabili per immaginare quei provvedimenti che il Paese necessita".



