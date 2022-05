Zuckerberg e Del Vecchio 'provano' smart glasses

Mark Zuckerberg e Leonardo Del Vecchio si sono visti a Milano per discutere i progetti di sviluppo già avviati da Meta e EssilorLuxottica sugli 'smart glasses'. Lo rende noto lo stesso Zuckerberg sul suo profilo Facebook, spiegando di aver incontrato il team del gruppo dell'occhialeria, con il fondatore di Luxottica che ha provato un'interfaccia con strumentazione posta sul polso con la quale controllare i propri occhiali 'smart' o altri device.

Facebook ed EssilorLuxottica nel settembre 2020 avevano annunciato una collaborazione pluriennale "per sviluppare la prossima generazione di smart glasses". La partnership è finalizzata a unire le app e le tecnologie di Facebook, i marchi e la leadership nell'eyewear di Luxottica e le tecnologie all'avanguardia delle lenti Essilor "per aiutare le persone a rimanere in contatto con amici e familiari", spiegavano i due gruppi.

Ad un anno dall'annuncio, nel settembre 2021 in Italia sono arrivati gli occhiali Ray-Ban Stories, che s'ispirano alla tradizione dell'azienda italiana ma fanno foto e video e si può far partire una chiamata o ascoltare musica senza mani, grazie all'assistente vocale.