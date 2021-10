Smacco per gli Usa, fallito ultimo test missile ipersonico

Smacco per gli Usa, che devono subire una battuta d'arresto nella corsa ai missili ipersonici rimanendo indietro rispetto a Cina e Russia. Il Pentagono ha infatti ammesso il fallimento dell'ultimo test avvenuto in Alaska.

Il lancio è stato compromesso dal malfunzionamento del razzo usato per portare il missile oltre la velocità del suono. Nelle ultime settimane i test compiuti da Mosca e Pechino rispettivamente con i missili ipersonici chiamati Zircon di Mosca e Lunga Marcia si erano conclusi con un successo.