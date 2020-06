++ Corte Suprema Usa boccia restrizioni aborto Louisiana ++

La Corte Suprema Usa ha bocciato la legge sull'aborto varata dalla Louisiana, una delle più restrittive di sempre che avrebbe comportato di fatto la chiusura di tutte le cliniche che praticano l'interruzione della gravidanza. Come in altri recenti casi, il presidente della Corte John Roberts, di nomina conservatrice, si è unito ai colleghi liberal.

E' la prima volta che la Corte Suprema Usa si pronuncia sull'aborto da quando il presidente Donald Trump ha nominato due giudici dando la maggioranza all'ala conservatrice. Ma il tycoon non aveva fatto i conti col capo dei giudici costituzionali, John Roberts, nominato da George Bush ma che di recente ha votato con i colleghi di nomina democratica sia per salvare il programma di protezione dei Dreamer varato da Barack Obama sia per estendere il divieto di discriminazioni sul lavoro alla comunità Lgbtq. La legge della Louisiana che introduce fortissime restrizioni alla possibilità delle donne di abortire è stata varata nel 2014. La sua bocciatura da parte dell'Alta Corte segna ora un precedente che mette a rischio tutte le altre leggi restrittive varate negli ultimi anni in altri stati Usa.