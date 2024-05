Blinken,Israele abbia un piano per il dopoguerra prima possibile

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto che Israele ha bisogno di un piano per il dopoguerra il prima possibile, dopo che il Consigliere per la sicurezza nazionale di Israele Tzachi Hanegbi ha affermato che "i combattimenti a Gaza continueranno per altri 7 mesi". "In assenza di un piano per il giorno dopo, non ci sarà un giorno dopo. Ed è ciò che dobbiamo ottenere, il più rapidamente possibile", ha detto Blinken ai giornalisti durante la sua visita in Moldavia.



