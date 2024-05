Meloni sente Erdogan, il presidente della Turchia sarà al G7

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan".

Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi in cui si spiega che "in vista del Vertice G7, il colloquio ha permesso di fare il punto anche sullo stato delle relazioni bilaterali e sui principali scenari di crisi internazionali".

"Il Presidente del Consiglio - si legge nel comunicato - ha colto l'occasione per ringraziare il suo interlocutore per aver confermato la sua partecipazione a Borgo Egnazia".



