Coronavirus, i fatti della giornata. Da Facebook mappe per tracciamento

11:00 Borse europee toniche in attesa delll'Eurogruppo. Le Borse europee confermano l'avvio positivo con il mercato che guarda all'Eurogruppo. L'indice d'area guadagna il 2,4% con finanziari, auto e componentistica che fanno da traino. Allunga ancora il passo Milano (Ftse Mib +4,6%) all'indomani del maxipacchetto di stimoli in favore delle imprese. Relativamente più cauta Londra (+2,8%) con il premier Boris Johnson in terapia intensiva. Lo spread tra btp e bund conferma la sua discesa ed è sotto i 188 punti.

10:06 - Da Facebook mappe per tracciamento. Dopo l'iniziativa di Google, Facebook estende il suo programma Data for Good mettendo a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo nuovi strumenti per studiare e prevenire l'evoluzione del contagio da coronavirus. In Italia fra questi ci sono il team del professor Stefano Denicolai, dell'Università di Pavia, e il Laboratory of Data Science and Complexity dell'Università di Venezia, guidato da Walter Quattrociocchi. Entrambi fanno parte della task force nominata dal governo italiano per combattere l'emergenza Covid-19, che si presume utilizzerà i dati di Facebook.