Risparmio: Assoreti, a gennaio raccolta oltre i 3 miliardi

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - L'attività delle reti di consulenza realizzata a gennaio, segnala Assoreti, registra una raccolta netta totale pari a 3,3 miliardi di euro.

Il 98,5% delle risorse nette investite si concentra su strumenti finanziari amministrati (77,9%) e su prodotti del risparmio gestito (20,6%). Il saldo delle movimentazioni in titoli è positivo per 2,6 miliardi di euro; l'attività sul mercato secondario coinvolge in maniera predominante i titoli di Stato.

Le risorse nette investite sui prodotti del risparmio gestito valgono 686 milioni di euro; la contrazione dei volumi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente è riconducibile alla componente assicurativa ed alle gestioni individuali mentre aumentano gli investimenti netti in fondi comuni. Le risorse nette mantenute su conti correnti e depositi ammontano a 49 milioni di euro e rappresentano l'1,5% della raccolta totale.

"Il 2023 inizia con un risultato particolarmente solido sulla scia di quanto già realizzato nel corso dell'anno precedente. Le dinamiche osservate sui mercati finanziari creano le condizioni per poter rispondere efficacemente alle diverse esigenze dei risparmiatori a conferma dell'ampia e diversificata platea di clienti serviti", rileva Marco Tofanelli, segretario generale dell'associazione. (ANSA).