Arera, ad aprile gas a 100,54 cent al metro cubo in tutela

Per il mese di aprile 2024, il prezzo di riferimento del gas per il cliente vulnerabile è pari a 100,54 centesimi di euro per metro cubo (-0,9% su marzo), tasse incluse. Lo comunica l'Arera.

Il calo è dovuto alla riduzione dal 1/o aprile 2024 della componente a copertura dei rischi di approvvigionamento, della componente di commercializzazione al dettaglio e della componente di trasporto, che compensano l'aumento del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento.

Per il mese di aprile, che ha visto le quotazioni all'ingrosso salire rispetto a quelle registrate a marzo, il prezzo della sola materia prima gas per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità è pari a 0,326265 euro per metro cubo (30,4921 euro al Mwh).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA