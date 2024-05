Edison chiude il primo trimestre con l'utile a 322 milioni

Il gruppo Edison chiude il primo trimestre dell'anno con un utile netto a 322 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto ai 288 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi si attestano a oltre 4 miliardi di euro (4,066 miliardi).

Il margine operativo lordo (Ebitda) cresce del 12% a 595 milioni da 532 milioni di euro del primo trimestre del 2023. Il risultato è dovuto in particolare all'incremento della produzione rinnovabile (+58% in volume), spinta dalla ripresa del comparto idroelettrico dopo un 2023 che ha registrato, specie nella prima parte dell'anno, precipitazioni inferiori alle medie storiche, e alla crescita delle vendite di Edison Energia che si rafforza ulteriormente sul fronte dei clienti domestici (+13% il numero dei contratti commodity e dei servizi a valore aggiunto). L'indebitamento finanziario nel trimestre registra un saldo a credito di 571 milioni di euro, rispetto al saldo a credito di 160 milioni di euro al 31 dicembre 2023.

Sulla base dei risultati del primo trimestre, che beneficiano di una stagionalità positiva, e considerato il permanere delle tensioni geopolitiche internazionali, oltre che della conseguente volatilità del mercato, il gruppo Edison conferma per il 2024 un livello minimo di Ebitda di 1,5 miliardi di euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA