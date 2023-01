Immobiliare: Jll, nel 2022 investimenti a 11 miliardi (+22%)

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - L'anno scorso sono stati 11,7 i miliardi di investimenti 'capital markets' realizzati in Italia, in crescita del 22% rispetto al 2021, con Milano che guida il mercato con 4 miliardi, con il comparto degli uffici che traina il settore tornando ai livelli pre-Covid. Lo si legge dall'analisi del mercato immobiliare elaborata da Jll, secondo la quale rigenerazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, insieme ad un upgrade tecnologico degli uffici sono le tendenze nel 2023.

Nel dettaglio della ricerca si evidenzia che la crescita è stata molto sostenuta nei primi nove mesi dell'anno "mentre il quarto trimestre è stato sensibilmente segnato dall'incertezza dovuta alla situazione macroeconomica, registrando un calo nei volumi. Lato leasing si sono registrati dati positivi nel complesso del 2022 sia per l'assorbimento di spazi ad uso ufficio che logistico. Nel contesto europeo, l'Italia si è distinta per le performance positive a dimostrazione della tenuta dei fondamentali del nostro mercato".

Secondo Jll Italia il settore office, con oltre 5 miliardi di investimenti, valore quasi doppio rispetto al 2021, ha rappresentato circa il 40% del totale di mercato. Nelle locazioni di spazi l'aggregato di Milano e Roma ha registrato un aumento di circa il 30% anno su anno, in un contesto di canoni e rendimenti in crescita. (ANSA).