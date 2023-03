Poste: concluso con successo progetto per risparmio energetico

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Dopo tre anni di sperimentazione si è concluso con successo il progetto Platoon, finanziato dall'Unione Europea, a cui Poste ha partecipato con un proprio pilota, per promuovere politiche di risparmio energetico in azienda, in linea coi principi Esg del piano industriale aziendale Sustain&innovate. "Il progetto pilota - spiega Poste in una nota - ha coinvolto diversi edifici su Roma, e ha portato allo sviluppo di servizi innovativi per il monitoraggio dei dati di consumo energetico e la messa a punto di strumenti per migliorare i sistemi energetici aziendali. Oltre a favorire l'attività degli energy manager il progetto aiuterà a ridurre i costi energetici, favorendo la diffusione di comportamenti sostenibili nel consumo di energetico". "Le logiche adottate per la progettazione e l'organizzazione dei dati, gli algoritmi applicati per l'analisi e le modalità di rappresentazione dei dati, sono inoltre elementi di forte interesse, che Poste Italiane sfrutterà replicando e integrando i contenuti dell'esperienza pilota nella propria piattaforma per la gestione degli smart building, un sistema innovativo per la supervisione e il controllo integrato degli impianti, volto a favorire l'efficientamento energetico degli edifici di Poste Italiane", conclude la nota. (ANSA).