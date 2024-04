Al G7 di Venaria ipotesi addio al carbone entro il 2035

Procede il confronto tra ministri al G7 Ambiente, Clima e Energia a Venaria Reale dove si arriverà domani al documento finale. Secondo alcuni osservatori l'attesa è in particolare per la possibile definizione di una data per il phase out del carbone al livello G7. Si ragionerebbe, secondo quanto trapela, su una data tra 2030 e 2035.

A livello italiano, invece, il ministro Gilberto Pichetto ha ribadito più volte negli ultimi giorni che l'Italia è pronta a dire addio al carbone, probabilmente entro un anno con l'eccezione della Sardegna per la quale si pensa al 2027.





