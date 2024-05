Tusk, ho riceve minacce di morte sui social

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha fatto saper sui social di aver ricevuto minacce dopo l'attentato al suo omologo slovacco, e un media locale ha riferito che la sua sicurezza sarebbe stata rafforzata.

Tusk ha scritto su X: "C'era molto di questo già ieri", allegando lo screenshot di un commento, sempre su X, minaccioso nei suoi confronti, poche ore dopo l'attentato ai danni di Robert Fico: "Oggi - si legge nel commento postato da Tusk - gli slovacchi ci hanno dato un esempio di cosa si dovrebbe fare con Donald Tusk", nel caso in cui decidesse di non investire in un grande aeroporto nella Polonia centrale.



