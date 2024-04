Bankitalia proroga a giugno mostra 'Avventura della Moneta'

La mostra L'Avventura della Moneta", organizzata dalla Banca d'Italia in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e l'Azienda Speciale Palaexpo è stata prorogata fino al 30 giugno. Lo rende noto l'istituto centrale secondo cui la decisione è stata presa "visto il grande successo di pubblico - oltre 16.000 visitatori e più di 7.000 studenti - la mostra immersiva è stata inaugurata dal Presidente della Repubblica il 30 ottobre".

Nell'esposizione immersiva sono presenti preziosi esemplari delle collezioni della Banca d'Italia, fra cui: le tavolette di terracotta su cui gli antichi sumeri scrivevano i primi contratti di prestito, lo Statere di Creso (risalente al 560 a.C.) che secondo la leggenda è la prima moneta coniata in oro e argento, un'antica edizione della Summa de arithmetica con cui il francescano Luca Pacioli fornì ai mercanti del suo tempo quella contabilità della partita doppia che utilizziamo tuttora e i libri mastri del Banco di Santo Spirito che certificano i pagamenti effettuati a Gian Lorenzo Bernini per alcune delle opere più importanti del barocco romano.

La mostra è visitabile al Palazzo Esposizioni Roma dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00. Il percorso di visita dura un'ora e un quarto, con ingressi previsti ogni 15 minuti. È consigliata la prenotazione.



