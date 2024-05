Venier, 'Snam manterrà la propria esposizione in Italgas'

Snam manterrà "invariata la propria esposizione finanziaria" in Italgas in caso di esito positivo dell'acquisizione di 2i Rete Gas da parte di quest'ultima. Lo afferma l'amministratore delegato Stefano Venier rispondendo alla domanda di un analista finanziario. "La nostra quota è opportunistica - ha spiegato - ed legata a un patto di sindacato con Cdp". "Se ci sarà un evento di liquidità - ha aggiunto riferendosi a un possibile aumento di capitale - cercheremo di mantenere la stessa esposizione finanziaria di oggi". Venier ha precisato che l'esposizione finanziaria non sarà in percentuale ma "in euro".

Quanto invece alla trattativa per Edison Stoccaggi " a giugno finisce l'esclusiva, stiamo preparando la nostra offerta vincolante, siamo nella fase finale due duligence", ha detto.





