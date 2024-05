Brussi nominato presidente a interim della Danieli

Alessandro Brussi è il nuovo presidente, ad interim, della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione della società, riunitosi martedì scorso, dopo la scomparsa, il 28 aprile 2024, di Gianpietro Benedetti. Brussi, già vicepresidente, guiderà la Danieli operando in sinergia con la vicepresidente Camilla Benedetti e i due a.d Giacomo Mareschi Danieli e Rolando Paolone, fino all'assemblea, che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 30 giugno 2024 ed a nominare il nuovo Consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale per il triennio 2024-2027. Il Cda ha anche ridotto il numero dei componenti del comitato esecutivo da 4 a 3. Brussi lavora alla Danieli & C. Officine Meccaniche dal 1991; nel 2015 è entrato nel Cda con deleghe operative nell'ambito amministrativo e finanziario.

Infine, il Cda ha analizzato i risultati al 31 marzo 2024 (9 mesi di gestione) che mostrano un andamento in continuità con i dati semestrali al 31 dicembre 2023 con una buona redditività del settore plant making (progettazione e costruzione di impianti per l'industria del metallo); il settore steel making (produzione di acciaio) rimane positivo e in miglioramento ma ancora al di sotto degli obiettivi indicati dalla guidance per il 2023-24. La posizione finanziaria netta si mantiene elevata e solida al pari del portafoglio ordini che risulta buono ed in linea con i valori presentati con la semestrale, fa sapere l'azienda.

"Il mio ruolo - ha dichiarato Brussi al Messaggero Veneto - sarà utile per garantire continuità nella gestione della società, in linea quindi con quanto fatto fino ad oggi, e con la piena concordia dei rappresentanti delle due famiglie" (i Mareschi Danieli e i Benedetti).



