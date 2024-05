easyJet perde ancora 350 milioni di sterline, crescita in estate

Semestre ancora in perdita per l'esercizio 2023-2024 di easyJet, con un rosso di 350 milioni di sterline (408,03 milioni di euro), ossia 61 milioni (71,11 milioni di euro) in meno rispetto all'analogo dato precedente.

Un dato, quest'ultimo "guidato da crescita della capacità pari al 12% e da stabilità nei costi fissi unitari, al netto del carburante". La compagnia aerea di Luton (Regno Unito) conta sulla domanda estiva, che "garantirà una crescita significativa degli utili nell'esercizio 2024". In particolare per l'intero esercizio easyJet prevede un "leggero aumento" del ricavo per posto a sedere nel terzo trimestre con un "leggero aumento del profitto su base annua", con una crescita dell'8% dei posti in vendita a "circa 59 milioni" nel secondo semestre del 2024 e una capacità per l'intero esercizio di circa 100 milioni di posti.

EasyJet holidays prevede di realizzare un utile ante imposte in crescita del 40% a oltre 170 milioni di sterline (198,18 milioni di euro) mentre l'intero gruppo si muove "in linea con l'ambizioso obiettivo a medio termine di raggiungere un utile ante imposte di oltre 1 miliardo di sterline" (1,17 miliardi di euro).

"La crescita mirata di easyJet - commenta l'amministratore delegato Johan Lundgren - e l'attenzione alla produttività ci hanno permesso di ridurre le perdite derivanti dalla stagione invernale, sostenuti dall'affidabilità del nostro brand e da un network in cui continuiamo a investire".

"Siamo completamente concentrati su un'altra estate da record - conclude - che ci aspettiamo possa garantire una forte crescita degli utili per l'anno finanziario 2024, rimanendo in linea con i nostri obiettivi di medio termine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA