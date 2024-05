Al via il più grande impianto fotovoltaico d'Italia

E' in funzione da oggi sui padiglioni del quartiere espositivo di Fiera Milano, a Rho, il più grande e potente impianto fotovoltaico d'Italia realizzato sui tetti e tra i primi 10 al mondo. L'infrastruttura realizzata da A2A insieme a Fondazione Fiera, attraverso la joint venture Fair Renew, è costituita da circa 50.000 pannelli fotovoltaici, distribuiti su 330.000 metri quadrati di copertura dei padiglioni, pari alla superficie di 45 campi da calcio.

La struttura avrà una produzione attesa annua di 21,6 GWh, pari al consumo di circa 7.800 famiglie, che permetterà di evitare l'emissione di oltre 9.800 mila tonnellate di CO2 l'anno e una potenza installata totale di 18 MWp. Il sistema fotovoltaico consentirà di coprire una parte dei fabbisogni di Fiera Milano, per il quartiere espositivo a Rho, mentre la quota residuale dell'energia green generata verrà immessa in rete.

"Questo progetto è un importante traguardo tecnologico per lo sviluppo delle rinnovabili e una conferma del ruolo chiave di A2A a favore della transizione energetica del Paese", commenta Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A.

"Un'infrastruttura - aggiunge - in linea con la strategia del nostro piano industriale al 2035, che prevede investimenti pari a 22 miliardi di euro destinati anche allo sviluppo e al potenziamento delle reti, essenziali per accompagnare le nostre città nel percorso verso la decarbonizzazione". L'impianto di Fiera Milano, "al momento un unicum in Italia, costituisce un modello replicabile per la trasformazione urbana. Continueremo a lavorare per affrontare le sfide del futuro, consolidando il nostro impegno nel settore delle energie rinnovabili", continua Mazzoncini.



