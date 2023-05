Unioncamere E-R, 130mila imprese nei territori alluvionati

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - Se i numeri dei danni dell'alluvione in Emilia-Romagna sono ancora incerti, quelli della rilevanza dell'area colpita sull'economia regionale e nazionale sono noti. Secondo le elaborazioni del Centro studi di Unioncamere Emilia-Romagna, nel 2022 il valore aggiunto, quindi la ricchezza creata, dai comuni colpiti dall'alluvione ammontava a oltre 38 miliardi di euro, il 24% del Pil regionale, il 2,2% di quello nazionale. Per il 2023 le previsioni formulate ad aprile ipotizzavano una crescita dello 0,7% che avrebbe portato a superare i 40 miliardi di euro. Se le prime stime dei danni dovessero trovare conferme - e quindi attestarsi tra una cifra tra i 7 e i 10 miliardi - ciò significherebbe un'incidenza sul valore aggiunto del territorio compresa tra il 18% e il 26%.

Per la definizione dell'area sono stati considerati i comuni emiliano-romagnoli inseriti nel decreto ministeriale del 23 maggio 2023 e successivamente rivisto il 25 maggio 2023. In alcuni casi il decreto fa riferimento a singole frazioni, in questo caso è stato considerato il dato dell'intero comune, con l'eccezione del comune di Bologna. Sono stati considerati 79 comuni che si estendono su una superficie di 6.800 chilometri quadrati (il 30% del totale regionale), abitata da un milione e 164mila persone (il 26% della popolazione dell'Emilia-Romagna).

L'agricoltura vale il 3,2% del valore aggiunto territoriale, l'industria oltre il 27% a certificare un'area a forte vocazione manifatturiera con una spiccata specializzazione nell'agroalimentare. Ne è ulteriore testimonianza l'incidenza del valore aggiunto agricolo sul corrispondente dato nazionale, pari al 3,7%.

Sono quasi 130mila le unità locali attive nei 79 comuni considerati, imprese che danno occupazione a oltre 443mila persone. I settori che contano più addetti sono quelli del commercio, dei servizi alle imprese, dell'agroalimentare e dell'alloggio-ristorazione. Il 40% dell'occupazione regionale dell'industria del legno e dei mobili in legno e quasi il 5% dei lavoratori italiani della meccanica operano in questo territorio. (ANSA).