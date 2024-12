Premio resilienza Dcd Global Awards 2024 a Elea Data Centers

La grande capacità mostrata nella gestione della crisi durante le alluvioni dello scorso maggio nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul è valsa alla Elea Data Centers il premio resilienza anche ai Dcd>Global Awards 2024. Il riconoscimento a livello internazionale segue infatti quello ottenuto già a livello regionale ai Dcd>Latam Awards 2024 lo scorso ottobre.

L'onorificenza ottenuta nell'evento di riferimento per il settore a livello mondiale conferma ancora un volta la posizione di rilievo raggiunto nello scenario globale delle infrastrutture digitali dall'azienda fondata e guidata dal piemontese Alessandro Lombardi.

"È un onore per noi di Elea Data Centers ricevere i Dcd Global Awards. Simboleggia la dedizione, la resilienza e la competenza tecnica del nostro team, capace di superare qualsiasi avversità, crescere dalle sfide e primeggiare tra i giganti", afferma il Ceo Lombardi, evidenziando che "il risultato riflette l'impegno a mantenere le operazioni critiche anche di fronte alle avversità".

Alla Elea viene riconosciuto in particolare il merito di aver mantenuto in funzione il data center di Porto Alegre durante gli allagamenti che hanno colpito la città e aver offerto le proprie infrastrutture alle istituzioni locali per garantire continuità ai servizi essenziali.

Piattaforma di data center sostenibile con la più ampia portata in Brasile, Elea ha ampliato la propria presenza nella regione metropolitana di San Paolo con l'acquisizione dei data center Spo2, a São Bernardo do Campo, e Spo3, a Barueri. Questa mossa rafforza la sua capacità di soddisfare la crescente domanda di tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale (Ai).



